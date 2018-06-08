МВД: Минувшим днем задержано 29 разыскиваемых должников

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана за прошедший день зарегистрировано 113 фактов преступлений, 41 из которых раскрыт по "горячим следам".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Раскрыто 18 незавершенных ранее дел, задержаны и переданы по назначению 57 находившихся в розыске лиц, в том числе 4 человека за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 29 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 8 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 22 факта, связанных с оборотом наркотических средств, 2 факта незаконного хранения оружия.

Задержаны 42 лица, подозреваемых в совершении преступлений.