МВД: Минувшим днем задержан 31 подозреваемый в совершении преступлений

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 9 января было зарегистрировано 108 фактов преступлений, 17 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 9 ранее незавершенных дел. Задержаны и переданы по назначению 11 находившихся в розыске лиц, в том числе 2 разыскиваемых должника.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 2 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Задержан 31 подозреваемый в совершении преступлений.