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    МВД: Минувшим днем задержан 31 подозреваемый в совершении преступлений

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 80 преступлений, 15 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, были раскрыты 15 ранее не завершенных дел.

    21 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению. На автомобильных дорогах республики зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3 и пострадали 6 человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержан 31 человек, которые подозреваются в совершении преступлений.

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