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    МВД: Минувшим днем задержан 21 находящийся в розыске должник

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в течении дня было зарегистрировано 102 преступления, 15 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 8 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 35 находившихся в розыске лиц, в том числе 21 разыскиваемый должник.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 4 пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 6 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержаны 22 подозреваемых в совершении преступлений.

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