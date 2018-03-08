МВД: Минувшим днем в стране зарегистрировано 90 фактов преступлений

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные о преступлениях и событиях, зарегистрированных в стране органами внутренних дел с 7 по 8 марта этого года.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, за день органами внутренних дел было зафиксировано 90 фактов преступлений, 14 из них были раскрыты по "горячим следам".

Раскрыты совершенные ранее 27 преступлений, задержаны и переданы по назначению 23 лица, находящихся в розыске.

Кроме того, на автомобильных дорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате 12 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 6 фактов, связанных с наркотиками, 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 22 человека.