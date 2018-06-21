МВД: Минувшим днем в ДТП погибли четыре человека

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ С 20 по 21 июня органами внутренних дел было зарегистрировано 108 преступлений, 23 из которых раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыто 16 преступлений, совершенных в прежние периоды. 31 находящийся в розыске человек, в том числе 5 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 11 должников задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четверо погибли и один человек пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 30 подозреваемых в совершении преступлений.