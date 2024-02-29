МВД: Минувшим днем у граждан изъято 15 единиц оружия

28 февраля сотрудники полиции изъяли в отдельных районах Баку и республики 15 единиц оружия.

28 февраля сотрудники полиции изъяли в отдельных районах Баку и республики 15 единиц оружия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий у граждан были изъяты три автомата, один пистолет, семь ружей различных марок, магазин для патронов и 460 патронов разных калибров.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли незаконно хранящиеся три автомата, одно ружье, магазин для патронов и пять патронов.