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МВД: Минувшим днем у граждан изъято 15 единиц оружия

МВД: Минувшим днем у граждан изъято 15 единиц оружия 28 февраля сотрудники полиции изъяли в отдельных районах Баку и республики 15 единиц оружия.
Происшествия
29 февраля 2024 г. 09:28
МВД: Минувшим днем у граждан изъято 15 единиц оружия

28 февраля сотрудники полиции изъяли в отдельных районах Баку и республики 15 единиц оружия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий у граждан были изъяты три автомата, один пистолет, семь ружей различных марок, магазин для патронов и 460 патронов разных калибров.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли незаконно хранящиеся три автомата, одно ружье, магазин для патронов и пять патронов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşlardan 15 silah götürülüb

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