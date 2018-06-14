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    МВД: Минувшим днем было задержано 54 должника

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 13 июня было зарегистрировано 124 преступления, 26 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 21 преступление, совершенное в предыдущие периоды.

    Задержаны и переданы по назначению 84 человека, находившихся в розыске, в том числе 9 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 54 разыскиваемых должника.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 9 человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 13 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержаны 38 подозреваемых в совершении преступлений.

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