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МВД: Минувшим днем 16 человек без COVID- паспортов не пустили на свадьбы

МВД: Минувшим днем 16 человек без COVID- паспортов не пустили на свадьбы 24 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 6 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
25 августа 2021 г. 14:57
МВД: Минувшим днем 16 человек без COVID- паспортов не пустили на свадьбы

24 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 6 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил торжества, проводимые в 5 домах торжеств и 1 приусадебном участке.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в результате мониторинга 2 человека оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 16 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün COVID-19 pasportu olmayan 16 nəfər toy şənliyinə buraxılmayıb

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