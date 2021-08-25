МВД: Минувшим днем 16 человек без COVID- паспортов не пустили на свадьбы

24 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 6 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

24 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 6 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил торжества, проводимые в 5 домах торжеств и 1 приусадебном участке.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в результате мониторинга 2 человека оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 16 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспортов COVID-19.