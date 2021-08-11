МВД: Минувшим днем 1509 человек без паспортов COVID-19 не пустили на свадьбы

10 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 186 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

10 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 186 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 173 домах торжеств и 13 частных дворах.

По итогам мониторинга 20 человек были оштрафованы за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР.

Кроме того, 1509 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспорта COVID-19.