МВД изъяло около 75 кг наркотиков из незаконного оборота в Баку и регионах

МВД изъяло около 75 кг наркотиков из незаконного оборота в Баку и регионах

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД изъяло из незаконного оборота около 75 кг наркотиков в Баку и регионах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в ходе мероприятий были задержаны ранее судимый 45-летний Али Алиев и его знакомый Замик Алиев, 60-летний Тельман Мамедов, 34-летний Турал Джафаров, 35-летний Гусейн Мамедов, 32-летний Хикмет Ахундов, 37-летний Реван Бахышов, 28-летний Арзу Аскеров, 43-летний Вюсал Мамедов и ранее судимый 24-летний Аяз Усубов.

В целом у задержанных изъяли 75 килограммов наркотиков, в том числе обогащенная психотропными веществами марихуана, героин и метамфетамин.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.