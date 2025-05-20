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МВД изъяло около 75 кг наркотиков из незаконного оборота в Баку и регионах

МВД изъяло около 75 кг наркотиков из незаконного оборота в Баку и регионах МВД изъяло около 75 кг наркотиков из незаконного оборота в Баку и регионах
Происшествия
20 мая 2025 г. 15:08
МВД изъяло около 75 кг наркотиков из незаконного оборота в Баку и регионах

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД изъяло из незаконного оборота около 75 кг наркотиков в Баку и регионах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в ходе мероприятий были задержаны ранее судимый 45-летний Али Алиев и его знакомый Замик Алиев, 60-летний Тельман Мамедов, 34-летний Турал Джафаров, 35-летний Гусейн Мамедов, 32-летний Хикмет Ахундов, 37-летний Реван Бахышов, 28-летний Арзу Аскеров, 43-летний Вюсал Мамедов и ранее судимый 24-летний Аяз Усубов.

В целом у задержанных изъяли 75 килограммов наркотиков, в том числе обогащенная психотропными веществами марихуана, героин и метамфетамин.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 75 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb, 10 nəfər saxlanılıb

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