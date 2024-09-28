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МВД изъяло 22 кг наркотиков

МВД изъяло 22 кг наркотиков 11:21
Происшествия
28 сентября 2024 г. 12:14
МВД изъяло 22 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел в результате операции, проведенной на территории Абшеронского района, изъяли 22 кг наркотических веществ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве сообщили о задержании в ходе операции Алгадира Джахангирова, 2000 года рождения. В его автомобиле марки Toyota было обнаружено около 22 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Задержанный планировал доставить наркотики по определенным адресам. Джахангиров получил наркотические вещества от гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, суд принял решение о его аресте.

Продолжаются мероприятия по задержанию лиц, действовавших в сговоре с Джахангировым.

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Версия на азербайджанском языке DİN əməliyyatlar keçirib, 22 kiloqram narkotik aşkarlanıb

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