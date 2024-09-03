МВД: Из незаконного оборота изъято 38 кг наркотических средств

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) провело операцию, в ходе которой из незаконного оборота было изъято 38 кг наркотических средств.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе операции сотрудники управления задержали членов организованной группировки - ранее судимых Эльчина Гамзаева, Гусейна Фатуллаева и Сейфета Панахова.
При досмотре задержанных и при обыске их автомобилей было обнаружено 38 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, а также опиум.
Они планировали сбывать наркотики, полученные от граждан Ирана, с которыми познакомились в социальных сетях. Запрещенные вещества забирались из заранее условленных мест, а затем доставлялись по различным адресам.
По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.