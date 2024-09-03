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МВД: Из незаконного оборота изъято 38 кг наркотических средств

МВД: Из незаконного оборота изъято 38 кг наркотических средств Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) провело операцию, в ходе которой из незаконного оборота было изъято 38 кг наркотических средств.
Происшествия
3 сентября 2024 г. 12:17
МВД: Из незаконного оборота изъято 38 кг наркотических средств

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) провело операцию, в ходе которой из незаконного оборота было изъято 38 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе операции сотрудники управления задержали членов организованной группировки - ранее судимых Эльчина Гамзаева, Гусейна Фатуллаева и Сейфета Панахова.

При досмотре задержанных и при обыске их автомобилей было обнаружено 38 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, а также опиум.

Они планировали сбывать наркотики, полученные от граждан Ирана, с которыми познакомились в социальных сетях. Запрещенные вещества забирались из заранее условленных мест, а затем доставлялись по различным адресам.

По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке DİN əməliyyat keçirib, 38 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

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