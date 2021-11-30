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МВД: Из числа прошедших медобследование 2193 человека оказались наркоманами

МВД: Из числа прошедших медобследование 2193 человека оказались наркоманами За 10 месяцев текущего года Министерством внутренних дел Азербайджана в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения было направлено 55 600 человек на предмет выявления всех видов опьянения.
Происшествия
30 ноября 2021 г. 12:29
МВД: Из числа прошедших медобследование 2193 человека оказались наркоманами

За 10 месяцев текущего года Министерством внутренних дел Азербайджана в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения было направлено 55 600 человек на предмет выявления всех видов опьянения.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник Главного управления МВД по борьбе с наркотиками Ислам Гумбатов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей и здравоохранения.

Он отметил, что из 2981 человека, прошедших медицинское обследование с целью выявления употребления наркотиков 2193 оказались потребителями наркотиков.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Bu il müayinədən keçmiş 2193 şəxsin narkotik istifadəçisi olduğu müəyyənləşib"

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