МВД: Из числа прошедших медобследование 2193 человека оказались наркоманами

За 10 месяцев текущего года Министерством внутренних дел Азербайджана в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения было направлено 55 600 человек на предмет выявления всех видов опьянения.

За 10 месяцев текущего года Министерством внутренних дел Азербайджана в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения было направлено 55 600 человек на предмет выявления всех видов опьянения.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник Главного управления МВД по борьбе с наркотиками Ислам Гумбатов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей и здравоохранения.

Он отметил, что из 2981 человека, прошедших медицинское обследование с целью выявления употребления наркотиков 2193 оказались потребителями наркотиков.