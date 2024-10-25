МВД: Использование банковских карт, потерянных или забытых другими лицами, запрещено

Тем, кто говорит "не знал", используя банковскую карту другого человека, следует помнить: использование потерянных или забытых карт, принадлежащих другим лицам, для осуществления платежей и других операций запрещено.

Тем, кто говорит "не знал", используя банковскую карту другого человека, следует помнить: использование потерянных или забытых карт, принадлежащих другим лицам, для осуществления платежей и других операций запрещено.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

"Завладение средствами на чужом карточном счете без разрешения владельца в любом виде влечет за собой соответствующую ответственность. Гражданин, нашедший банковскую карту, должен сообщить об этом в колл-центр 102 МВД, чтобы быть освобожденным от ответственности", - добавил Гаджиев.