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МВД: Использование банковских карт, потерянных или забытых другими лицами, запрещено

МВД: Использование банковских карт, потерянных или забытых другими лицами, запрещено Тем, кто говорит "не знал", используя банковскую карту другого человека, следует помнить: использование потерянных или забытых карт, принадлежащих другим лицам, для осуществления платежей и других операций запрещено.
Происшествия
25 октября 2024 г. 23:21
МВД: Использование банковских карт, потерянных или забытых другими лицами, запрещено

Тем, кто говорит "не знал", используя банковскую карту другого человека, следует помнить: использование потерянных или забытых карт, принадлежащих другим лицам, для осуществления платежей и других операций запрещено.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

"Завладение средствами на чужом карточном счете без разрешения владельца в любом виде влечет за собой соответствующую ответственность. Гражданин, нашедший банковскую карту, должен сообщить об этом в колл-центр 102 МВД, чтобы быть освобожденным от ответственности", - добавил Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Başqalarının itirdiyi, unutduğu bank kartlarından istifadə qadağandır

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