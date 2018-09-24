МВД ищет близких мужчины, утонувшего на Каспии близ Бакинского бульвара

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Недалеко от "Башни с часами" в Национальном парке на территории Сабаильского района в Каспийском море был обнаружен труп неизвестного мужчины примерно 35-40 лет.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

Характерные признаки тела, обнаруженного 23 сентября: Рост 165-175 см, худощавое телосложение, волосы черные, цвет глаз - черный. На нем была полосатая коричневая рубашка с короткими рукавами, голубые джинсы, черные ботинки.

Просьба к тем, кто обладает какой-либо информацией, обращаться на горячую линию МВД по номеру "102" или по телефонам Сабаильского районного управления полиции и 39-го отделения полиции (012) 498-02-02, (050) 636-60-60, (055) 414-65-72, (055) 561-77-85.