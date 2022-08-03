МВД и ГПС провели совместную операцию, задержан несовершеннолетний

В результате проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС) совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории Ярдымлинского района задержан А.А. (имя условное) 2006 года рождения, у которого и

В результате проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС) совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории Ярдымлинского района задержан А.А. (имя условное) 2006 года рождения, у которого изъято 26 г метамфетамина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе проведенных мероприятий было также обнаружено 13 кг 530 г героина, 10 кг 550 г высушенной марихуаны и 3 кг 65 г метамфетамина, спрятанные несовершеннолетним вблизи государственной границы с Исламской Республикой Иран.

На предварительном допросе подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств признался, что приобрел наркотические средства и психотропные вещества в целях продажи у некоего лица по имени Ахмед.

В результате принятых мер из незаконного оборота изъято более 27 кг наркотических средств.

Продолжаются мероприятия по выявлению лиц, вовлекших несовершеннолетнего в наркокурьерство.