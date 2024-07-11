МВД и Госкомитет призвали граждан не водить детей на религиозные обряды

Министерство внутренних дел и Государственный комитет по работе с религиозными организациями призвали граждан не водить малолетних детей в места проведения религиозных обрядов.

Министерство внутренних дел и Государственный комитет по работе с религиозными организациями призвали граждан не водить малолетних детей в места проведения религиозных обрядов.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении ведомств в связи с началом месяца Мухаррам.

"Участие малолетних детей в местах проведения массовых церемоний, в том числе на религиозных собраниях, нецелесообразно с точки зрения их безопасности и здоровья", - говорится в заявлении.

Структуры напомнили, что в соответствии с законом "О свободе вероисповедания", религиозные церемонии должны проводиться только на территории мечетей и святынь.