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МВД и Госкомитет призвали граждан не водить детей на религиозные обряды

МВД и Госкомитет призвали граждан не водить детей на религиозные обряды Министерство внутренних дел и Государственный комитет по работе с религиозными организациями призвали граждан не водить малолетних детей в места проведения религиозных обрядов.
Происшествия
11 июля 2024 г. 12:12
МВД и Госкомитет призвали граждан не водить детей на религиозные обряды

Министерство внутренних дел и Государственный комитет по работе с религиозными организациями призвали граждан не водить малолетних детей в места проведения религиозных обрядов.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении ведомств в связи с началом месяца Мухаррам.

"Участие малолетних детей в местах проведения массовых церемоний, в том числе на религиозных собраниях, нецелесообразно с точки зрения их безопасности и здоровья", - говорится в заявлении.

Структуры напомнили, что в соответствии с законом "О свободе вероисповедания", религиозные церемонии должны проводиться только на территории мечетей и святынь.

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