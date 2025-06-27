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МВД и Госкомитет обратились к гражданам в связи с месяцем Мухаррам

МВД и Госкомитет обратились к гражданам в связи с месяцем Мухаррам МВД и Госкомитет обратились к гражданам в связи с месяцем Мухаррам
Происшествия
27 июня 2025 г. 11:58
МВД и Госкомитет обратились к гражданам в связи с месяцем Мухаррам

МВД и Госкомитет по работе с религиозными организациями распространили совместное заявление в связи с началом месяца Мухаррам.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление, согласно закону "О свободе вероисповедания", религиозные обряды должны проводиться только на территории мечетей и святынь.

В ведомствах отметили, что с 26 июня, с началом месяца Мухаррам, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности в местах поклонения, а также для регулирования бесперебойного движения транспорта.

Ведомства также призвали родителей не водить малолетних детей на траурные мероприятия и другие религиозные обряды. "Необходимо учитывать как физическую, так и психологическую безопасность детей. Просим родителей учесть, что участие малолетних детей в таких массовых мероприятиях нецелесообразно. Защита здоровья, прав и безопасности каждого гражданина - наша общая ответственность", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке DİN və Dövlət Komitəsi Məhərrəm ayı ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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