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МВД и ГМС провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией

МВД и ГМС провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией Сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией.
Происшествия
16 декабря 2023 г. 10:43
МВД и ГМС провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией

Сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

В общей сложности были задержаны 11 иностранных граждан, находящиеся в Азербайджане нелегально, без соответствующих документов, дающих право на пребывание или проживание в стране.

В ходе расследования было установлено, что задержанные иностранцы были обмануты своими соотечественниками, которые пообещали обеспечить им нелегальный переход в европейские страны через территорию Азербайджана.

Продолжаются расследование случаев организации нелегальной миграции.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycandan qanunsuz yollarla Avropa ölkələrinə getmək istəyən 11 nəfər saxlanılıb

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