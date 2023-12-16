МВД и ГМС провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией

Сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией.

Сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

В общей сложности были задержаны 11 иностранных граждан, находящиеся в Азербайджане нелегально, без соответствующих документов, дающих право на пребывание или проживание в стране.

В ходе расследования было установлено, что задержанные иностранцы были обмануты своими соотечественниками, которые пообещали обеспечить им нелегальный переход в европейские страны через территорию Азербайджана.

Продолжаются расследование случаев организации нелегальной миграции.