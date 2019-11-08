 Наверх

МВД и Генпрокуратура распространили информацию относительно распространенного в соцсетях видеокадра

МВД и Генпрокуратура распространили информацию

В некоторых СМИ и социальных сетях распространились видеокадры, где, якобы, по заказу отца восьмиклассницы подростка убивает ее дядя. 

Как сообщает Report, в совместной информации пресс-служб министерства внутренних дел и Генпрокуратуры отмечается, что данная информация не соответствует действительности.

Было установлено, что 8 октября житель Гянджи Магеррам Сирати на почве ревности нанес гражданской супруге, местной жительнице Натаван Мустафаевой многочисленные ножевые ранения. 

По факту в Гянджинской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК, назначена соответствующая экспертиза, даны необходимые поручения и пр.  

Магеррам Сирати был привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица. 

В результате неотложных мер в качестве подозреваемого лица был задержан житель шемкирского села Сейфели 21-летний Муса Мамедов, распространивший в соцсетях видеоролик, вызвавший ажиотаж в обществе. В отношении задержанного будут приняты соответствующие законодательству меры.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!