МВД и Генпрокуратура распространили совместную информацию о ДТП в Масаллы, унесшем жизни 8 человек

Министерство внутренних дел и Генпрокуратура распространили совместную информацию о ДТП в Масаллы, унесшем жизни 8 человек.

Как сообщает Report, в совместной информации говорится, что 9 июля на отрезке автодороги Алят-Астара, пролегающей по территории Масаллинского района, микроавтобус марки "Mersedes Benz Vito" с государственным регистрационным знаком 99-LH-458, управляемый Низами Мустафаевым, въехал сзади в грузовик марки "Камаз 5511" с государственным регистрационным знаком 10-MG-329, управляемый Эльвином Зейналовым, в результате чего 8 человек погибли, 1 получил травмы различной степени тяжести.

По данному факту в отделе следствия и дознания по делам о дорожно-транспортных происшествиях, непосредственно подчинённого Главному управлению следствия и дознания МВД, возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.

Были установлены и опрошены свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы и выполнены другие неотложные следственные действия.

В результате проведенного следствия возникли обоснованные подозрения, что авария была совершена из-за грубого нарушения Н.Мустафаевым правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, он был задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.