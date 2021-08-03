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МВД и Генпрокуратура о смерти подозреваемого в наркоторговле задержанного

МВД и Генпрокуратура о смерти подозреваемого в наркоторговле задержанного 2 августа в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязаньского райотдела полиции, в доме жителя района Турала Исмайлова, 1990 года рождения, подозреваемого в продаже наркотических средств, в ходе обыска было обнаружено и изъято 8 св
Происшествия
3 августа 2021 г. 12:36
МВД и Генпрокуратура о смерти подозреваемого в наркоторговле задержанного

2 августа в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязаньского райотдела полиции, в доме жителя района Турала Исмайлова, 1990 года рождения, подозреваемого в продаже наркотических средств, в ходе обыска было обнаружено и изъято 8 свертков психотропного вещества - метамфетамина.

По информации Report, об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

Турал Исмайлов был задержан и доставлен в Сиязаньский СИЗО. В тот же день примерно в 22:00 состояние его здоровья ухудшилось, в связи с чем он был помещен в Сиязаньский региональный лечебно-диагностический центр, где скончался, несмотря на усилия врачей.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Сиязаньского района ведется расследование. Взяты показания сокамерников покойного и дежурных, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия и тела покойного, проведены другие необходимые процессуальные действия.

В ходе осмотра трупа каких-либо повреждений обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке DİN və Baş Prokurorluq narkotik aludəçisinin polis şöbəsində ölümü ilə bağlı məlumat yayıb

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