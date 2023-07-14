МВД и АПБА провели совместное мероприятие, есть задержанные

Министерство внутренних дел (МВД) и Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) провели совместное мероприятие в целях обеспечения продбезопасности на территории страны и защиты прав потребителей.

Министерство внутренних дел (МВД) и Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) провели совместное мероприятие в целях обеспечения продбезопасности на территории страны и защиты прав потребителей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе мероприятия в поселке Гюлюстан Бинагадинского района Баку по подозрению в изготовлении кустарным способом несоответствующей стандартам поддельной алкогольной продукции были задержаны Фахри Нуреддинли, Сархан Манафов и Хайям Гасанов.

По результатам проведенных экспертиз было установлено, что напитки непригодны для употребления и опасны для здоровья.

Расследование по факту продолжается.