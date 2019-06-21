МВД Грузии: Во время акции протеста в Тбилиси задержаны 305 человек

МВД Грузии: Во время акции протеста в Тбилиси задержаны 305 человек

21 июня, 2019 17:27

https://report.az/storage/news/ff694975e983bd613e53e598c6c91505/609e60fd-3ef3-484c-8042-d3c76a46d23c_292.jpg Были задержаны 305 допустивших правонарушение участников прошедшей вчера перед зданием грузинского парламента массовой акции протеста. Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии. Было отмечено, что хотя вначале акция была мирной, позже были допущены серьезные правонарушения и насилие. Участники акции и сотрудники правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести, нанесен ущерб принадлежащему полиции оборудованию. МВД ведет следствие.

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