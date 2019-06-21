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МВД Грузии: Во время акции протеста в Тбилиси задержаны 305 человек

МВД Грузии: Во время акции протеста в Тбилиси задержаны 305 человек

Были задержаны 305 допустивших правонарушение участников прошедшей вчера перед зданием грузинского парламента массовой акции протеста.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии. 

Было отмечено, что хотя вначале акция была мирной, позже были допущены серьезные правонарушения и насилие.  

Участники акции и сотрудники правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести, нанесен ущерб принадлежащему полиции оборудованию.  

МВД ведет следствие. 

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