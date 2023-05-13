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МВД: Граждане установили более 200 тыс. камер наблюдения в своих частных домах и объектах

МВД: Граждане установили более 200 тыс. камер наблюдения в своих частных домах и объектах "Граждане установили более 200 тысяч индивидуальных средств видеонаблюдения. Эти камеры не включены в систему “Безопасный город”. Но изображения с камер на объектах и входах в жилые дома используются для предотвращения и раскрытия преступлений".
Происшествия
13 мая 2023 г. 11:13
МВД: Граждане установили более 200 тыс. камер наблюдения в своих частных домах и объектах

"Граждане установили более 200 тысяч индивидуальных средств видеонаблюдения. Эти камеры не включены в систему “Безопасный город”. Но изображения с камер на объектах и входах в жилые дома используются для предотвращения и раскрытия преступлений".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, на некоторых страницах в социальных сетях распространяются утверждения об установке камер наблюдения сотрудниками полиции в жилых домах за счет личных средств граждан: "Камеры наблюдения установлены государством в общественных местах - на улицах и проспектах, в парках, переулках, переходах, где плотность населения и интенсивность движения высоки. Эта работа продолжается и сегодня. Однако на объектах и в жилых домах, принадлежащих гражданам, МВД не устанавливает камеры видеонаблюдения. Эти работы по законодательству осуществляются только собственниками жилья за счет собственных средств".

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Vətəndaşlar fərdi yaşayış evləri və obyektlərində 200 mindən çox müşahidə kameraları quraşdırıb"

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