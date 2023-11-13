МВД: Граждане продолжают добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечь граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечь граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в МВД, в рамках принятых мер 11 и 12 ноября граждане в Баку и регионах добровольно передали сотрудникам полиции 5 автоматов, 12 гранат, 6 магазинов для патронов, 490 патронов различного калибра и 20 охотничьих ружей разных марок.

Кроме того, сотрудниками полиции у граждан были обнаружены и изъяты 4 охотничьих ружья, хранившиеся без соответствующих документов.