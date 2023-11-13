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МВД: Граждане продолжают добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие

МВД: Граждане продолжают добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечь граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.
Происшествия
13 ноября 2023 г. 09:58
МВД: Граждане продолжают добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечь граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в МВД, в рамках принятых мер 11 и 12 ноября граждане в Баку и регионах добровольно передали сотрудникам полиции 5 автоматов, 12 гранат, 6 магазинов для патронов, 490 патронов различного калибра и 20 охотничьих ружей разных марок.

Кроме того, сотрудниками полиции у граждан были обнаружены и изъяты 4 охотничьих ружья, хранившиеся без соответствующих документов.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşlar avtomat, qumbara və ov tüfənglərini polisə təhvil verib

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