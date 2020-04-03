МВД: Граждан не штрафуют за неиспользование медицинских масок и перчаток

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Министерство внутренних дел (МВД) отреагировало на распространенную информацию о наложении штрафов на граждан за неиспользование медицинских масок и перчаток.

Как заявил Report начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, данная информация не соответствует действительности.

Он отметил, что граждан не штрафуют за неиспользование медицинских масок и перчаток: "Сотрудники полиции рекомендуют гражданам использовать маски и перчатки для охраны своего здоровья и здоровья своих близких. За неиспользование перчаток и масок штрафа нет"

Э.Захидов отметил, что граждан штрафуют только за нарушение правил карантина и выход на улицу без необходимости: "Чтобы выкинуть мусор разрешения получать не нужно, но гражданин сразу же должен возвратиться домой".