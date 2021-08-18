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МВД: Гостей без паспортов COVID-19 не пустили на свадьбу

МВД: Гостей без паспортов COVID-19 не пустили на свадьбу 17 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 21 свадебного торжества в Баку и на территории республики.
Происшествия
18 августа 2021 г. 10:47
МВД: Гостей без паспортов COVID-19 не пустили на свадьбу

17 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 21 свадебного торжества в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 18 домах торжеств и 3 частных дворах.

По итогам мониторинга трое лиц были оштрафованы за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР.

Кроме того, 64 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке DİN: COVID-19 pasportu olmayan 64 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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