МВД: Гостей без паспортов COVID-19 не пустили на свадьбу

17 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 21 свадебного торжества в Баку и на территории республики.
Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 18 домах торжеств и 3 частных дворах.
По итогам мониторинга трое лиц были оштрафованы за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР.
Кроме того, 64 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.