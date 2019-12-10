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МВД: Дорога на территории пожара открыта в обоих направлениях

МВД: Дорога на территории пожара открыта в обоих направлениях

Начальник Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана, генерал-майор полиции Рамиз Зейналов прибыл на территорию пожара на рынке стройматериалов EuroHome.

Как передает Report, Р.Зейналов сообщил журналистам, что были мобилизованы личный персонал дорожной полиции, пост-патрульной службы и других соответствующих органов.

По его словам, дорога открыта в обоих направлениях:

"Существует определенная плотность движения, принимаются меры по ее устранению. Я думаю, что население поможет нам в этом. Водителям следует быть более осторожными и сдержанными. Необходимо правильно оценить нынешнюю ситуацию".

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