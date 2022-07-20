МВД: Человек, оказавший сопротивление полиции, арестован в административном порядке

"Сегодня, при пресечении сотрудниками полиции попытки группы лиц провести несогласованную акцию, житель Сальянского района Мамиев Азиз Илтифат оглу 1993 года рождения, проживающий в настоящее время в городе Баку, не подчинившись законным требованиям сотру

"Сегодня, при пресечении сотрудниками полиции попытки группы лиц провести несогласованную акцию, житель Сальянского района Мамиев Азиз Илтифат оглу 1993 года рождения, проживающий в настоящее время в городе Баку, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, оказал им сопротивление".

Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Зейн Гусейнов.

Он отметил, что А.Мамиев был задержан, собранные в его отношении материалы направлены в суд.

По решению суда А.Мамиев арестован в административном порядке.