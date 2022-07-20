О нас

МВД: Человек, оказавший сопротивление полиции, арестован в административном порядке

МВД: Человек, оказавший сопротивление полиции, арестован в административном порядке "Сегодня, при пресечении сотрудниками полиции попытки группы лиц провести несогласованную акцию, житель Сальянского района Мамиев Азиз Илтифат оглу 1993 года рождения, проживающий в настоящее время в городе Баку, не подчинившись законным требованиям сотру
Происшествия
20 июля 2022 г. 18:50
МВД: Человек, оказавший сопротивление полиции, арестован в административном порядке

"Сегодня, при пресечении сотрудниками полиции попытки группы лиц провести несогласованную акцию, житель Сальянского района Мамиев Азиз Илтифат оглу 1993 года рождения, проживающий в настоящее время в городе Баку, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, оказал им сопротивление".

Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Зейн Гусейнов.

Он отметил, что А.Мамиев был задержан, собранные в его отношении материалы направлены в суд.

По решению суда А.Мамиев арестован в административном порядке.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN: "Polisə müqavimət göstərən şəxs inzibati qaydada həbs olunub"

Экслюзивные новости

Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi