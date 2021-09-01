МВД: Больные коронавирусом задержаны в общественных местах

31 августа сотрудники органов внутренних дел Азербайджана задержали в общественных местах на территории республики четверых больных коронавирусом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Сотрудники полиции провели с нарушителями разъяснительную беседу. Всех четверых задержанных доставили по адресам проживания с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие учреждения здравоохранения.
В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР.
Расследование продолжается.