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МВД: Больные коронавирусом задержаны в общественных местах

МВД: Больные коронавирусом задержаны в общественных местах 31 августа сотрудники органов внутренних дел Азербайджана задержали в общественных местах на территории республики четверых больных коронавирусом.
Происшествия
1 сентября 2021 г. 11:30
МВД: Больные коронавирусом задержаны в общественных местах

31 августа сотрудники органов внутренних дел Азербайджана задержали в общественных местах на территории республики четверых больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с нарушителями разъяснительную беседу. Всех четверых задержанных доставили по адресам проживания с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие учреждения здравоохранения.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР.

Расследование продолжается.

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