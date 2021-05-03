МВД: Больной коронавирусом пытался попасть на освобожденные территории

Сломав шлагбаум поста, попытался прорваться на освобожденные территории

22 апреля около 06:00 житель Агдамского района Рашад Алиев был задержан при попытке незаконно попасть на освобожденные территории с территории села Тезекенд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В отношении него составлен протокол по статье 535 (злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных правонарушениях, районным судом он был приговорен к 15 суткам ареста.

Было установлено, что он заражен вирусом COVID-19 и отпущен домой на лечение.

Однако 2 мая около 05:00 Р.Алиев на автомобиле марки "ВАЗ-21015" покинул дом, и, миновав контрольный пост на территории села Тезекенд, не подчинившись законному требованию сотрудника полиции и, сломав шлагбаум поста, попытался попасть на освобожденные территории.

Сотрудники полиции предотвратили эту попытку, он был возвращен домой с соблюдением медицинских процедур.

За создание реальной угрозы распространения болезней в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 139-1 УК АР.