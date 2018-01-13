МВД: Более 5,5 килограммов наркотиков были изъяты из обращения за сутки

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел Азербайджана продолжают меры по борьбе с незаконным обращением наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 12 января в результате оперативно-розыскных мероприятий из обращения было изъято более 5,5 килограммов различных видов наркотических средств.

Так, на территории Самухского района жители поселка Гарайери Рашад Абдуллаев и Мирджафар Мурадов были задержаны при попытке продажи 1 кг 220 г марихуаны. При обыске дома, где проживал М.Мурадов, обнаружено и изъято 2 кг 820 г марихуаны.

Житель города Агдаш Сеймур Ширалиев был задержан сотрудниками районного отдела полиции при продаже 2,24 г марихуаны. При нем было обнаружено еще 1,45 г марихуаны, а в ходе обыска дома дополнительно 475 г.

Сотрудники Пираллахинского РОП изъяли 410 г марихуаны у жителя поселка, ранее судимого Эльчина Мансумова, сотрудники Сумгайытского РУП обнаружили и изъяли 46,818 г опиума и 450 г марихуаны у жителя города, ранее судимого Малика Аббасалиева.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Задержанные вместе с вещественными доказательствами переданы следствию.