МВД: Более 340 гостей не пустили на свадьбы из-за отсутствия паспорта COVID-19

14-15 августа представители Министерства внутренних дел Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 77 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

14-15 августа представители Министерства внутренних дел Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 77 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мониторинги проводились на мероприятиях в 57 дворцах торжеств, 20 частных дворах.

По результатам мониторингов, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса, 21 человек оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 341 человек не был допущен на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.