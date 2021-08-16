О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: Более 340 гостей не пустили на свадьбы из-за отсутствия паспорта COVID-19

МВД: Более 340 гостей не пустили на свадьбы из-за отсутствия паспорта COVID-19 14-15 августа представители Министерства внутренних дел Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 77 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
16 августа 2021 г. 10:08
МВД: Более 340 гостей не пустили на свадьбы из-за отсутствия паспорта COVID-19

14-15 августа представители Министерства внутренних дел Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 77 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мониторинги проводились на мероприятиях в 57 дворцах торжеств, 20 частных дворах.

По результатам мониторингов, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса, 21 человек оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 341 человек не был допущен на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке 341 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
10 августа 2021 г. 19:22
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi