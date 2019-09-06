​МВД Азербайджана: За минувшие сутки задержаны 36 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий, совершенных 5 сентября.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, минувшим днем на территории республики 29 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 11 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы соответствующим структурам 21 находящийся в розыске, в том числе 3 должников.

На дорогах республики произошло 1 тяжелое ДТП, погиб 1 человек.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 16 фактов незаконного оборота наркотиков и 3 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 36 человек.