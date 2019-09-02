МВД Азербайджана: За минувшие два дня в автоавариях погибли 7 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувшие два дня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за два дня на территории республики 33 преступления были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 14 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 12 числившихся в розыске, из них 2 должников.

На дорогах республики произошло 6 тяжелых ДТП, в которых погибли 7 человек.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 23 факта незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 46 человек.