МВД Азербайджана: За минувшие два дня в автоавариях погибли 4 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувшие два дня.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за два дня на территории республики 32 преступления были раскрыты по "горячим следам".
Также раскрыты 8 преступлений, совершенных в предшествующие периоды.
Задержаны и переданы по назначению 26 числившихся в розыске, из них 7 должников.
На дорогах республики произошло 4 тяжелых ДТП, в которых погибли 4 человека, еще 4 были ранены.
В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 14 фактов незаконного оборота наркотиков.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 48 человек.
İsmayıl NəsibliАвтор новости