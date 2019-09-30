МВД Азербайджана: За минувшие два дня в автоавариях погибли 4 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувшие два дня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за два дня на территории республики 32 преступления были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 8 преступлений, совершенных в предшествующие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 26 числившихся в розыске, из них 7 должников.

На дорогах республики произошло 4 тяжелых ДТП, в которых погибли 4 человека, еще 4 были ранены.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 14 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 48 человек.