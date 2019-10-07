МВД Азербайджана: За минувшие два дня в автоавариях погибли 3 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувшие два дня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за два дня на территории республики 28 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 4 преступления, совершенных в предшествующие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 16 числившихся в розыске, из них 5 должников.

На дорогах республики произошло 3 тяжелых ДТП, в которых погибли 3 человека, еще 3 были ранены.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 13 фактов незаконного оборота наркотиков, 2 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 40 человек.