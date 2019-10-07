МВД Азербайджана: За минувшие два дня в автоавариях погибли 3 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувшие два дня.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за два дня на территории республики 28 преступлений были раскрыты по "горячим следам".
Также раскрыты 4 преступления, совершенных в предшествующие периоды.
Задержаны и переданы по назначению 16 числившихся в розыске, из них 5 должников.
На дорогах республики произошло 3 тяжелых ДТП, в которых погибли 3 человека, еще 3 были ранены.
В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 13 фактов незаконного оборота наркотиков, 2 факта незаконного хранения оружия.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 40 человек.
İsmayıl NəsibliАвтор новости