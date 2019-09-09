МВД Азербайджана: За минувшие два дня в автоавариях погибли 11 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувшие два дня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за два дня на территории республики 40 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 16 преступлений, совершенных в предшествующие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 25 числившихся в розыске, из них 2 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 5 должников.

На дорогах республики произошло 4 тяжелых ДТП, в которых погибли 11 человек, еще 4 были ранены.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 22 факта незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 53 человека.