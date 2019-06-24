МВД Азербайджана: За минувшие два дня в автоавариях погибли 11 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувшие два дня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 22 и 23 июня на территории республики 35 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 10 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 24 числившихся в розыске, из них 9 должников.

На дорогах республики произошло 10 тяжелых ДТП, в которых 11 человек погибли, 4 пострадали.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 24 факта незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека.