МВД Азербайджана: За минувшие два дня в автоавариях погибли 11 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувшие два дня.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 22 и 23 июня на территории республики 35 преступлений были раскрыты по "горячим следам".
Также раскрыты 10 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 24 числившихся в розыске, из них 9 должников.
На дорогах республики произошло 10 тяжелых ДТП, в которых 11 человек погибли, 4 пострадали.
В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 24 факта незаконного оборота наркотиков.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости