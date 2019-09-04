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МВД Азербайджана: По подозрению в совершении преступлений задержаны 22 человека

МВД Азербайджана: По подозрению в совершении преступлений задержаны 22

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий, совершенных с 3 на 4 сентября.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, минувшим днем на территории республики 17 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 10 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы соответствующим структурам 30 числившихся в розыске лиц, из них 11 должников.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 9 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 22 человека.

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