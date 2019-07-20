МВД Азербайджана: По подозрению в совершении преступлений задержаны 57 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий, совершенных с 18 на 19 июля.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, минувшим днем на территории республики 30 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 11 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы соответствующим структурам 59 числившихся в розыске лиц, из них 6 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 43 должника.

На дорогах республики произошло 1 тяжелое ДТП, погиб 1 человек.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 16 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 57 человек.