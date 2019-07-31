МВД об избиении родственника Магомеда Мирзали

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана выразило отношение к распространенным в соцсетях видеокадрам, связанных с избиением шурина проживающего за рубежом Магомеда Мирзали.

Замначальника пресс-службы МВД, полковник полиции Орхан Мансурзаде заявил Report, что инцидент произошел в одном из кафе в поселке Масазыр Абшеронского района.

По его словам, в Call-центр "102" министерства обратился поселившийся на территории под названием Мотодром в Бинагадинском районе Эльман Агаев, которого избили с нанесением различных телесных повреждений.

О.Мансурзаде сообщил о проведении сотрудниками Абшеронского РУП незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий. Было установлено, что Э.Агаев был избит владельцами кафе в Масазыре, братьями Илькином и Вейсялем Раджиевыми: "Братья Раджиевы задержаны, в следственном отделе ведется расследование. У них также взяты объяснительные".

"Эльман Агаев был мастером по ремонту кондиционеров. Спор возник из-за долга в 20 манатов. Вопрос получит юридическую оценку", - сказал официальный представитель МВД.

Орхан Мансурзаде также подчеркнул, что это не первое подобное действие братьев Раджиевых: "26 июня житель Абшеронского района Ниямеддин Абдуллаев обратился в полицию с жалобой. Он отмечал, что был избит Эльнуром и Вейсялом Раджиевыми. В результате расследований выяснилось, что во время драки пострадали обе стороны. По факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.1 УК. Незамедлительные оперативно-розыскные мероприятия по указанному уголовному делу продолжаются. Рассматривается вопрос привлечения братьев Раджиевых к ответственности".