МВД Азербайджана об аварии, унесшей жизни 5 человек в Имишли

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с дорожно-транспортным происшествием в Имишлинском районе, в результате которого погибли 5 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 9 сентября на территории села Алигулулар в Имишлинском районе управляемый жителем города Баку Ильгаром Шамхаловым автомобиль марки Opel Vectra съехал в водный канал (коллектор) на обочине дороги.

Автомобиль извлекли из воды, утонули водитель и пассажиры - брат водителя Этибар, его супруга Марзия, их сын Эльнур с супругой Афет Каримовой.

Имишлинским районным управлением полиции ведется расследование.