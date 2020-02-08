МВД Азербайджана: Минувшим днем в ДТП погибли два человека, один пострадал

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, за минувший день на территории республики 19 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 4 преступления, совершенные в предшествующие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 28 числившихся в розыске, из них 15 должников.

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых погибли 2 человека, 1 пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были выявлены 8 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 29 человек.