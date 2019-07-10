​МВД Азербайджана: Минувшим днем в ДТП погибли 10 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, 9 июля на территории республики 21 преступление было раскрыто по "горячим следам".

Также раскрыты 2 преступления, совершенные в предшествующие периоды. Задержаны и переданы соответствующим структурам 17 числившихся в розыске лиц, из которых 6 являются должниками.

На дорогах республики произошло 3 тяжелых ДТП, в которых 10 человек погибли, 2 пострадали.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 15 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 30 человек.