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МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 8 человек

​МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 8 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за минувший день на территории республики 19 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 14 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 21 числившийся в розыске, из них 11 должников.

На дорогах республики произошло 5 тяжелых ДТП, в которых погибли 8 человек, 3 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были выявлены 7 фактов незаконного оборота наркотиков и один факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 25 человек.

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