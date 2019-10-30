​МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 6 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за минувший день на территории республики 19 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 6 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 36 числившихся в розыске лиц, из них 18 должников.

На дорогах республики произошло 4 тяжелых ДТП, в которых погибли 6 человек, 3 пострадали.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 8 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 35 человек.