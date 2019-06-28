МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 3 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, 27 июня на территории республики 29 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 8 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы соответствующим структурам 26 числившихся в розыске лиц, из них 4 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 8 должников.

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых 3 человек погибли, 4 пострадали.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 13 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 29 человек.